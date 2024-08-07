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Генштаб: Росіяни атакували 10 напрямків фронту, за добу - понад 130 бойових зіткнень

Ірина ПогорєловаСереда, 7 серпня 2024, 08:47
Генштаб: Росіяни атакували 10 напрямків фронту, за добу - понад 130 бойових зіткнень
Фото: Getty Images

Минулої доби російські війська йшли в атаку на десяти напрямках фронту, найбільше штурмів зафіксовано на Покровському напрямку, загалом відбулося 136 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку точилося дев’ять боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Липців, Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік Макіївки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

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На Краматорському напрямку точилося 10 боїв, зокрема, в районах Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 18 разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Карлівка, Пантелеймонівка, Новожеланне та Межове. Найбільша концентрація атак була поблизу Іванівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак біля Красногорівки та Костянтинівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Водяного.

На Придніпровському напрямку дві ворожі наступальні дії противника - не мали успіху.

На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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