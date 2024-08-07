Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Херсоні: поранена жінка

Російські війська у ніч на 7 серпня вдарили по житловому кварталу Херсона, внаслідок чого спалахнуло кілька пожеж, постраждала 74-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА, ДСНС, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "Цієї ночі російська армія вкрила вогнем середмістя Херсона. Ворог прицільно атакував багатоповерхівку. Один зі снарядів "прилетів" по квартирі, у якій проживає літня херсонка. Лише дивом вона залишилася живою. 74-річна жінка дістала вибухову травму та поранення голови. Їй надали допомогу у лікарні".

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Деталі: Повідомляється, що її доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. За словами Мрочка, росіяни били по Корабельному району міста.

Наслідки російської нічної атаки на Херсон.



Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/wVOgybPbw6 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 7, 2024

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У ДСНС зазначили, що через ворожу атаку спалахнули пожежі одразу за чотирма адресами. Горіли речі в квартирі багатоповерхівки та нежитлові будівлі. Наразі вогнеборці вже ліквідували усі пожежі.

фото: ДСНС

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