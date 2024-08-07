СБУ заявила про затримання чергового палія військових авто – ним виявився фітнес-тренер
Служба безпеки України повідомила, що спільно з Національною поліцією затримала фітнес-тренера з Одеси, який за завданням російської ФСБ підпалював військові авто у трьох містах України.
Джерело: СБУ у Telegram
Дослівно служба: "Для знищення автомобілів українських захисників спецслужби РФ дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток. "Гастролюючи" по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони".
Деталі: Силовики задокументували, як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з Одеси до столиці, де на одну добу орендував квартиру. Чоловік виявив потенційну ціль, "погодив" її з російським куратором і вночі підпалив припарковану машину.
Вчинення злочину він відзняв на мобільний телефон. Такі відео російські спецслужби планували використати для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпілля у Києві.
За таким алгоритмом зловмисник планував діяти на території інших міст-мільйонників, але правоохоронці встановили його місце знаходження і затримали.
"Фігурант був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Саме від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання, зокрема щодо способів вчинення підпалів та методів конспірації", – повідомили в СБУ.
Під час обшуків у житлі затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з російським ГРУ.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми", – підсумували в СБУ.
Передісторія:
- В Україні почастішали випадки підпалів машин, які належать військовим.
- 3 серпня у Харкові правоохоронці затримали двох осіб, ймовірно, причетних до підпалу військових авто.
- 30 липня поліцейські Харківщини повідомили, що затримали 18-річного юнака за підпал автомобіля військовослужбовця, нині зловмиснику загрожує до 10 років в’язниці.Вранці 29 липня у Києві підпалили евакуаційний автомобіль медичної служби третьої окремої штурмової бригади.
- 16 липня поліція повідомила, що затримала 22-річного жителя Рівного, який підпалював авто військовослужбовців, відгукнувшись на "пропозицію" в російському чат-боті.
- У червні керівник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомив, що правоохоронці затримали жінку з її 14-річним сином за підозрою у підпалі двох військових автомобілів у столиці.