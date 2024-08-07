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СБУ заявила про затримання чергового палія військових авто – ним виявився фітнес-тренер

Ірина БалачукСереда, 7 серпня 2024, 10:58
СБУ заявила про затримання чергового палія військових авто – ним виявився фітнес-тренер
Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила, що спільно з Національною поліцією затримала фітнес-тренера з Одеси, який за завданням російської ФСБ підпалював військові авто у трьох містах України.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно служба: "Для знищення автомобілів українських захисників спецслужби РФ дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток. "Гастролюючи" по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони".

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Деталі: Силовики задокументували, як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з Одеси до столиці, де на одну добу орендував квартиру. Чоловік виявив потенційну ціль, "погодив" її з російським куратором і вночі підпалив припарковану машину.

Вчинення злочину він відзняв на мобільний телефон. Такі відео російські спецслужби планували використати для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпілля у Києві.

За таким алгоритмом зловмисник планував діяти на території інших міст-мільйонників, але правоохоронці встановили його місце знаходження і затримали.

"Фігурант був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Саме від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання, зокрема щодо способів вчинення підпалів та методів конспірації", – повідомили в СБУ.

Під час обшуків у житлі затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з російським ГРУ.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми", – підсумували в СБУ.

Передісторія: 

СБУавтопожежа
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