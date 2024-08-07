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Кандидат у віцепрезиденти від Гарріс назва Трампа і Венса "моторошними та до біса дивними"

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 7 серпня 2024, 11:34
Кандидат у віцепрезиденти від Гарріс назва Трампа і Венса моторошними та до біса дивними
Камала Гарріс і Тім Волз. фото: Getty Images

Губернатор Міннесоти Тім Волз, якого Камала Гарріс обрала своїм напарником у президентських перегонах під час виступу у Філадельфії, назвав Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса "моторошними та до біса дивними".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Зокрема, описуючи тандем Трампа і Венса, Волз використав слово "дивні" (англійською – "weird"), яке стало вірусним в американських соцмережах.

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"Я просто повинен це сказати. Ви це знаєте. Ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні і, так, до біса дивні. Це те, що ви бачите", – сказав Волз під бурхливі оплески натовпу.

Він додав, що у разі повернення Трампа у крісло президента США "він почне саме з того місця, на якому зупинився чотири роки тому".

"Тільки цього разу все буде набагато, набагато гірше", – сказав Волз, стверджуючи, що кандидат від Республіканської партії скасує Закон про доступне медичне обслуговування, скоротить соціальне забезпечення та медичну допомогу і заборонить аборти по всій країні.

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Також він критикував й свого опонента Венса, зазначивши, що той поділяє "небезпечний і відсталий порядок денний Трампа для цієї країни".

Нагааємо:

  • Напередодні Камала Гарріс оголосила, що обирає своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза.
  • 60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.

Більше читайте у статті Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США.

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