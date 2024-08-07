Повітряна тривога на Сумщині тривала понад добу
Середа, 7 серпня 2024, 16:00
У Сумській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала понад добу
Джерело: начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко
Пряма мова: Закінчилась одна з найдовших повітряних тривог на Сумщині, яка тривала більше доби".
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Деталі: Дрозденко подякував військовим, ППО за цілодобову роботу, а сумчанам – за стійкість.
Що передувало:
- У ніч на середу у Сумах двічі пролунали вибухи. Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що після збиття ворожої цілі можуть сипатися уламки, а як наслідок – пошкодження, пожежі. Він також закликав мешканців Сум бути обережними.
- У Сумській ОВА повідомили, що в ніч на 7 серпня сили ППО збили ворожу ракету над областю.