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Суддя-зрадниця з Херсонщини ще рік після окупації отримувала зарплатню з держбюджету

Альона Мазуренко Середа, 7 серпня 2024, 17:34
Суддя-зрадниця з Херсонщини ще рік після окупації отримувала зарплатню з держбюджету

Дисциплінарна палата звільнила суддю Генічеського районного суду Херсонської області Наталію Шарко, яка судить українців в окупації та прославляє агресію РФ. Попри це суддя отримала майже 1,4 млн грн зарплатні до того, як їй припинили виплати з держбюджету.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила суддю Генічеського районного суду Херсонської області Наталію Шарко.

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На суддю поскаржилась Харківська обласна прокуратура, яка підозрює її у співпраці з окупантами. Правоохоронці вважають її зрадницею, яка судить українців в окупації та прославляє російську агресію на публічних заходах на захоплених росіянами територіях.

Після окупації Генічеська жінка залишилась у місті та погодилась працювати у "російському" суді під назвою "Генический районный суд Херсонской области".

Журналісти дізналися з відповіді на запит Державної судової адміністрації, що Шарко перестала отримувати зарплатню у квітні 2023 року, бо вона не з’являлась на роботі.

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Водночас до цього моменту і від 24 лютого 2022 року Шарко отримала з державного бюджету 1,383 млн грн.

окупаціяХерсонська областьсуд
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