Росіяни атакували передмістя Херсона, відомо про чотирьох постраждалих

Російські війська атакували з дрона передмістя Херсона, відомо про чотирьох постраждалих.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Деталі: Після 16:00 росіяни атакували з дрона Антонівку, до лікарні доправили 46-річну жінку та 56-річного чоловіка. Потерпілі у момент вибуху були на вулиці.

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Пізніше стало відомо про постраждалого 46-річного чоловіка. Його ушпиталили з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями.

Оновлено: Пізніше Мрочко повідомив, що від атак ворожих БпЛА в Антонівці постраждали вже 4 людей. З мінно-вибуховою травмою ушпиталена жінка 1953 р.н. Медики її дообстежують.