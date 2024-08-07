Президент підписав закон про поновлення військових у званні: це має посилити ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану. Це має посилити оборонний потенціал держави.

Джерело: картка законопроєкту на сайті парламенту, "Укрінформ"

Деталі: Основною метою закону є поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов’язків та бойових завдань задля використання їх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду та ін. під час дії воєнного стану.

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Передбачено, що під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації.

Особа, поновлена у військовому званні, має право користуватись правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

Очікується, що закон забезпечить комплектування Збройних Сил України професійно компетентними військовослужбовцями офіцерського складу із реальним бойовим досвідом і, як наслідок, посилить оборонний потенціал держави.