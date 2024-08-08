Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Зеленський подякував Хижняку "за цю важливу перемогу"

Ольга Глущенко Четвер, 8 серпня 2024, 00:48
Зеленський подякував Хижняку за цю важливу перемогу
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував боксеру Олександру Хижняку, який став олімпійським чемпіоном та приніс Україні третє золото в Парижі.

Джерело: Зеленський у telegram

Пряма мова: "Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі – для України!

Реклама:

Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу!

Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців!"

Що передувало: Хижняк переміг казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у бою за золоту медаль Олімпійських ігор-2024 з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

ЗеленськийОлімпіадаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

футбол"Динамо" перемогло "Рейнджерс" і крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Хабар у $500 тисяч: СБУ опублікувала перехоплені розмови заступника міністра енергетики

Усі новини...
Зеленський
У нас і Росії часу до листопада – військовий аналітик Михайло Самусь
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство
Україна готує запуск нового додатка для командирів "Армія+" – Зеленський
Останні новини
08:58
Пентагон пильно стежить за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм
08:38
Україна та Британія почали роботу над угодою про 100-річне партнерство
08:37
Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони РФ каже, що збили 117 дронів 
08:36
РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт
08:17
Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців
07:58
ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу
07:51
На Миколаївщині уламки "Шахеда" пошкодили 2 будинки – ОВА
07:29
фото, відео ЗСУ атакували російський військовий аеродром "Саваслейка": звідти злітає МіГ-31К
06:55
У Бєлгородській області Росії ввели режим НС
06:30
У ISW вважають, що українські сили не контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: