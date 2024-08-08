Зеленський подякував Хижняку "за цю важливу перемогу"

Президент України Володимир Зеленський подякував боксеру Олександру Хижняку, який став олімпійським чемпіоном та приніс Україні третє золото в Парижі.

Джерело: Зеленський у telegram

Пряма мова: "Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі – для України!

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Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу!

Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців!"

Що передувало: Хижняк переміг казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у бою за золоту медаль Олімпійських ігор-2024 з боксу у ваговій категорії до 80 кг.