Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Росія атакувала 4 ракетами і 4 "Шахедами", 2 ракети і всі дрони знищили – Олещук

Ірина БалачукЧетвер, 8 серпня 2024, 09:21
Росія атакувала 4 ракетами і 4 Шахедами, 2 ракети і всі дрони знищили – Олещук
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 8 серпня російські окупанти ударили по Україні 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М", 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 4-ма "Шахедами", дві ракеті і всі дрони вдалося знищити.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, "Іскандери" загарбники запустили з  Бєлгородської області РФ – били по Харківщині.

Ракети Х-59 із випустили повітряного простору над акваторією Азовського моря, а "Shahed" – із напрямку російського міста Єйськ.

Повітряні сили ЗСУШахедракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

футбол"Динамо" перемогло "Рейнджерс" і крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Хабар у $500 тисяч: СБУ опублікувала перехоплені розмови заступника міністра енергетики

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударних БпЛА і балістики
Повітряні сили уночі збили усі 30 "Шахедів"
У низці областей оголошували повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
Останні новини
08:58
Пентагон пильно стежить за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм
08:38
Україна та Британія почали роботу над угодою про 100-річне партнерство
08:37
Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони РФ каже, що збили 117 дронів 
08:36
РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт
08:17
Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців
07:58
ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу
07:51
На Миколаївщині уламки "Шахеда" пошкодили 2 будинки – ОВА
07:29
фото, відео ЗСУ атакували російський військовий аеродром "Саваслейка": звідти злітає МіГ-31К
06:55
У Бєлгородській області Росії ввели режим НС
06:30
У ISW вважають, що українські сили не контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: