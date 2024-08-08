Окупанти вгатили з артилерії по Нікополю – убили чоловіка
Четвер, 8 серпня 2024, 13:06
Одна людина загинула у результаті російських ударів по місту Нікополь на Дніпропетровщині вранці 8 серпня.
Джерело: голова Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Трагічна звістка з Нікополя. Росіяни поцілили артилерією по території лікарні. Вбили 50-річного чоловіка. Медики боролися за його життя до останнього. На жаль, врятувати пораненого не вдалося".
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Деталі: Голова ОВА додав, що у результаті обстрілу пошкоджені будівля закладу, гаражі, авто і лінія електропередач.
Передісторія:
- Російські військові вранці 8 серпня ударили безпілотником по території підрозділу ДСНС у місті Нікополь на Дніпропетровщині, у результаті чого постраждали техніка і будівля пожежного депо, але минулося без жертв.