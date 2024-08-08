Окупанти атакували Дніпровський район Херсона: є постраждала
Четвер, 8 серпня 2024, 13:52
Російські війська близько 11.00 вдарили по Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждала 23-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Дослівно ОВА: "Близько 11:00 російські війська вдарили по Херсону. Через ворожий обстріл вибухову травму та контузію дістала 23-річна жінка".
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Деталі: Зазначається, що потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Наразі їй надають меддопомогу.
Що передувало:
- Вранці 8 серпня армія РФ обстріляла центр Херсона та поцілила у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу оселя повністю зруйнована, ніхто не постраждав.