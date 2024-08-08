Окупанти атакували Дніпровський район Херсона: є постраждала

Російські війська близько 11.00 вдарили по Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждала 23-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно ОВА: "Близько 11:00 російські війська вдарили по Херсону. Через ворожий обстріл вибухову травму та контузію дістала 23-річна жінка".

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Деталі: Зазначається, що потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Наразі їй надають меддопомогу.

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