Росіяни атакували село на Сумщині, є поранений
Четвер, 8 серпня 2024, 16:56
8 серпня армія РФ обстріляла один з старостатів у Сумській громаді, внаслідок чого постраждав місцевий.
Джерело: начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко
Пряма мова: "Близько обіду по одному з старостатів нашої громади був нанесений авіаудар".
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Деталі: Повідомляється, що наразі відомо про одну поранену людину, їй надається необхідна медична допомога. Також окупанти зруйнували та пошкодили приватні домівки й автівки.
Що передувало:
- 8 серпня російські війська завдали удару КАБами по селу Могриця Сумського району області, поцілили у сільську школу, в результаті чого загинули 23-річний хлопець і його 6-річний брат.