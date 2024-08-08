Росіяни атакували село на Сумщині, є поранений

8 серпня армія РФ обстріляла один з старостатів у Сумській громаді, внаслідок чого постраждав місцевий.

Джерело: начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко

Пряма мова: "Близько обіду по одному з старостатів нашої громади був нанесений авіаудар".

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фото: начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко

Деталі: Повідомляється, що наразі відомо про одну поранену людину, їй надається необхідна медична допомога. Також окупанти зруйнували та пошкодили приватні домівки й автівки.

фото: начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко

Що передувало: