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Громадянам Молдови порекомендували утриматися від поїздок до Курської області РФ

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 8 серпня 2024, 17:04
Громадянам Молдови порекомендували утриматися від поїздок до Курської області РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Посольство Молдови у Росії закликало громадян Молдови, які перебувають у РФ відмовитися від поїздок до Курської області через бойові дії, а тим, хто вже перебуває там рекомендувало виїхати. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Посольство Молдови у Росії опублікувало рекомендації для молдовських громадян на території РФ у зв’язку з останніми подіями у Курській області. 

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"Посольство  наполегливо радить громадянам Молдови утриматися від поїздок у цей регіон. Також радимо виїхати з області, якщо ви вже перебуваєте там. Просимо проявляти пильність та діяти згідно із вказівками компетентних органів для вашої безпеки", – зазначили у посольстві Молдови.

Також у Молдові хочуть ввести тривожну ситуацію в газовому секторі через бойові дії у Курській області РФ. 

Нагадаємо:

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  • Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.
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МолдоваРосія
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