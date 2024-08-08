Громадянам Молдови порекомендували утриматися від поїздок до Курської області РФ
Посольство Молдови у Росії закликало громадян Молдови, які перебувають у РФ відмовитися від поїздок до Курської області через бойові дії, а тим, хто вже перебуває там рекомендувало виїхати.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker
Деталі: Посольство Молдови у Росії опублікувало рекомендації для молдовських громадян на території РФ у зв’язку з останніми подіями у Курській області.
"Посольство наполегливо радить громадянам Молдови утриматися від поїздок у цей регіон. Також радимо виїхати з області, якщо ви вже перебуваєте там. Просимо проявляти пильність та діяти згідно із вказівками компетентних органів для вашої безпеки", – зазначили у посольстві Молдови.
Також у Молдові хочуть ввести тривожну ситуацію в газовому секторі через бойові дії у Курській області РФ.
Нагадаємо:
- Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.