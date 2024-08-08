Путін викликав по відеозв'язку курського губернатора і зажадав від нього "мужності"

Російський лідер Володимир Путін провів відеозустріч із тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Курської області Олексієм Смирновим і сказав, що ситуація в регіоні вимагає від нього мужності та зібраності.

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Життя ставить перед вами неординарні, складні завдання з надання допомоги людям. Тут недостатньо тільки ваших професійних знань, навичок і досвіду, який у вас безумовно є. Це вимагає від вас у сьогоднішній ситуації відомої мужності, зібраності..."

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Деталі: Путін сказав також, що ситуація в області "загалом йому відома", але він хотів би почути від Смирнова подробиці. Крім того, Путін попросив т.в.о. губернатора оцінити збитки для області від бойових дій.

Смирнов розповів, що нібито все у нього нормально – оперативний штаб працює, евакуація населення триває, кількість ліжок у лікарнях збільшено.

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