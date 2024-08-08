Путін викликав по відеозв'язку курського губернатора і зажадав від нього "мужності"
Російський лідер Володимир Путін провів відеозустріч із тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Курської області Олексієм Смирновим і сказав, що ситуація в регіоні вимагає від нього мужності та зібраності.
Джерело: "РИА Новости"
Пряма мова: "Життя ставить перед вами неординарні, складні завдання з надання допомоги людям. Тут недостатньо тільки ваших професійних знань, навичок і досвіду, який у вас безумовно є. Це вимагає від вас у сьогоднішній ситуації відомої мужності, зібраності..."
Деталі: Путін сказав також, що ситуація в області "загалом йому відома", але він хотів би почути від Смирнова подробиці. Крім того, Путін попросив т.в.о. губернатора оцінити збитки для області від бойових дій.
Смирнов розповів, що нібито все у нього нормально – оперативний штаб працює, евакуація населення триває, кількість ліжок у лікарнях збільшено.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.