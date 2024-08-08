Генштаб від початку доби зафіксував на фронті 78 бойових зіткнень

Від початку доби 8 серпня на фронті відбулось 78 зіткнень, найгарячіше на Лиманському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 8 серпня

Дослівно: "Із початку доби відбулося 78 бойових зіткнень, окупант завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБів, 493 удари дронами-камікадзе та здійснив майже 3391 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили шість атак поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки, досі триває два боєзіткнення, ситуація контрольована.

22 рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське та в Серебрянському лісі, на даний час точиться шість боєзіткнень.

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На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали 12 штурмових дій ворога.

На Краматорському напрямку відбулось десять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Калинівки та Іванівського, сім спроб противника потіснити наші позиції виявились марними, триває три атаки.

За підтримки авіації, ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 20 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев’ять боєзіткнень триває.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується три бойових зіткнення.

На Времівському напрямку відбулося три.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку.