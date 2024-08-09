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Соцмережі повідомляють про вибухи і пожежу в Курській області РФ

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 серпня 2024, 01:06
Соцмережі повідомляють про вибухи і пожежу в Курській області РФ
пожежа в Курській області рф, фото: Baza

Соцмережі повідомляють про сильні вибухи і пожежу в Рильському районі Курської області РФ.

Джерело: російський telegram-канал Baza

Дослівно: "Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи і публікують фото пожежі в селі Степанівка".

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Деталі: У пабліку додають, що причини вибухів невідомі, як і невідомо, що горить.

"Офіційної інформації поки що не було", – додає Baza у дописі о 00:53.

Передісторія: 

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  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
  • Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про бойові дії в Курській області РФ заявив, що Росія повинна теж відчувати війну.

Росіявибухвійнапожежа
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