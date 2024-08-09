Соцмережі повідомляють про вибухи і пожежу в Курській області РФ

Соцмережі повідомляють про сильні вибухи і пожежу в Рильському районі Курської області РФ.

Джерело: російський telegram-канал Baza

Дослівно: "Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи і публікують фото пожежі в селі Степанівка".

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Деталі: У пабліку додають, що причини вибухів невідомі, як і невідомо, що горить.

"Офіційної інформації поки що не було", – додає Baza у дописі о 00:53.

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