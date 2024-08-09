У Києві та області оголошували повітряну тривогу

Вночі 9 серпня у столиці та Київській області оголошували повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, КМДА

Деталі: О 3:24 у Києві оголосили повітряну тривогу.

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Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛа для низки областей, зокрема й Київської.

Оновлено: О 3:36 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

О 3:38 відбій тривоги оголосили на Київщині.