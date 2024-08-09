У Києві та області оголошували повітряну тривогу
П'ятниця, 9 серпня 2024, 03:30
Вночі 9 серпня у столиці та Київській області оголошували повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, КМДА
Деталі: О 3:24 у Києві оголосили повітряну тривогу.
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Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛа для низки областей, зокрема й Київської.
Оновлено: О 3:36 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
О 3:38 відбій тривоги оголосили на Київщині.