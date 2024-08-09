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Військові США заявили про знищення двох ракет і станції управління хуситів у Ємені

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 серпня 2024, 05:32
Військові США заявили про знищення двох ракет і станції управління хуситів у Ємені
ілюстративне фото CENTCOM

Американські військові заявили, що за минулу добу знищили дві протикорабельні крилаті ракети та наземну станцію управління хуситів у Ємені.

Джерело: Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі Х

Дослівно: "За останні 24 години сили Центрального командування США знищили дві протикорабельні крилаті ракети хуситів, підтримуваних Іраном, і наземну станцію управління в районах Ємену, підконтрольних хуситам".

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Деталі: Крім того, зазначають у повідомленні, американські військові знищили безекіпажне надводне судно хуситів у Червоному морі.

СШАЄмен тероризм
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