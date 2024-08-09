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Генштаб: точаться бої на 10 напрямках фронту, за добу відбулося понад сто бойових зіткнень

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 серпня 2024, 08:40
Генштаб: точаться бої на 10 напрямках фронту, за добу відбулося понад сто бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони відбивали атаки російських військ на 10 напрямках, найбільша інтенсивність ворога зафіксована на Покровському напрямку, загалом за добу відбулося 101 бойове зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 24 штурми окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 13 атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Калинівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, противник здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк. Окрім того, штурмував поблизу Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Костянтинівки. Загалом ворог три рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили три атаки наших позицій у напрямку Водяного та Вугледару. Противник Успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для ворога, бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, значно активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли Бачівська, Кучерівки, Ромашкового, Кам’янки, Попівки, Юнаківки, Кружка, Бунякіного та низці інших прикордонних населених пунктів.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

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