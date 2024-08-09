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У НАБУ затвердили висновок службового розслідування щодо витоку інформації з бюро

Анастасія ПроцП'ятниця, 9 серпня 2024, 12:53
У НАБУ затвердили висновок службового розслідування щодо витоку інформації з бюро
ДИРЕКТОР НАБУ СЕМЕН КРИВОНОС. ФОТО: FACEBOOK/ СЕМЕН КРИВОНОС

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що підписав результати службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції, й передав їх до дисциплінарної комісії. За результатами перевірки, були виявлені порушення кодексу етики працівників НАБУ та закону про держслужбу.

Джерело: Кривонос на брифінгу щодо результатів діяльності НАБУ і САП у І півріччі 2024 року

Пряма мова: "Помилки були на початку цього розслідування допущені. Я особисто як директор визнаю їх. Працюю над удосконаленням певних процесів".

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Деталі: Також Кривонос повідомив, що 8 серпня затвердив висновок службового розслідування, яке стосувалося подій після початку досудового розслідування щодо витоків інформації. Зокрема, щодо можливого протиправного тиску на викривачів та інших пов’язаних питань.

"В даному службовому розслідуванні управлінням внутрішнього контролю були зафіксовані певні порушення як кодексу етики працівників НАБУ, так і закону про держслужбу," — сказав Кривонос.

За словами директора НАБУ, особа, щодо якої здійснювалося службове розслідування, надала свої заперечення, які були долучені до матеріалів. 

ВІДЕО ДНЯ

Висновок службового розслідування передадуть на розгляд дисциплінарної комісії, яка складається з трьох працівників НАБУ і двох представників ради громадського контролю при НАБУ. Вони мають дослідити і встановити, чи відбулося порушення і надати відповідні рекомендації щодо застосування санкцій щодо неї.

Нагадаємо: 

  • 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
  • 24 травня в НАБУ і САП заявили, що досягли "спільного бачення" щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування.
  • Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.
  • 11 червня директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, відповідаючи на заклик голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про "злив даних" агентства його працівниками, повідомив, що за фактом витоку інформації розпочато досудове розслідування.
  • 24 липня Углава звернувся до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф держтаємниці з матеріалів розслідування щодо витоку інформації, в яких він фігурує.

НАБУ
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