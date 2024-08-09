У НАБУ затвердили висновок службового розслідування щодо витоку інформації з бюро

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що підписав результати службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції, й передав їх до дисциплінарної комісії. За результатами перевірки, були виявлені порушення кодексу етики працівників НАБУ та закону про держслужбу.

Джерело: Кривонос на брифінгу щодо результатів діяльності НАБУ і САП у І півріччі 2024 року

Пряма мова: "Помилки були на початку цього розслідування допущені. Я особисто як директор визнаю їх. Працюю над удосконаленням певних процесів".

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Деталі: Також Кривонос повідомив, що 8 серпня затвердив висновок службового розслідування, яке стосувалося подій після початку досудового розслідування щодо витоків інформації. Зокрема, щодо можливого протиправного тиску на викривачів та інших пов’язаних питань.

"В даному службовому розслідуванні управлінням внутрішнього контролю були зафіксовані певні порушення як кодексу етики працівників НАБУ, так і закону про держслужбу," — сказав Кривонос.

За словами директора НАБУ, особа, щодо якої здійснювалося службове розслідування, надала свої заперечення, які були долучені до матеріалів.

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Висновок службового розслідування передадуть на розгляд дисциплінарної комісії, яка складається з трьох працівників НАБУ і двох представників ради громадського контролю при НАБУ. Вони мають дослідити і встановити, чи відбулося порушення і надати відповідні рекомендації щодо застосування санкцій щодо неї.

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