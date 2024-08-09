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У суботу в Україні подекуди дощитиме, а в неділю буде сухо

Ірина БалачукП'ятниця, 9 серпня 2024, 13:11
У суботу в Україні подекуди дощитиме, а в неділю буде сухо
Фото pixabay.com

10 серпня уночі в більшості західних, північних і центральних областей, удень по всій Україні, крім сходу і заходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Уночі та вранці в західних областях подекуди туман, вночі +14-19°, на узбережжі морів до +22°, вдень +23-28°, у східних, південних областях та в Криму до +34°; на високогір'ї Карпат уночі +10-15°, удень +18-23°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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У Києві в суботу короткочасний дощ, вночі 16-18°, вдень 24-26°, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. 

 
скриншот з сайту УГМЦ

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, в Києві 10 серпня найвища температура вдень була 34,7° у 2015 р., найнижча вночі 9,2° у 1891 р.

11 серпня в Україні без опадів, вночі +12-17°, у південній частині країни +17-22°; вдень +22-27°, на півдні, Закарпатті – до +32°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в неділю без опадів, вночі +15-17°, вдень +23-25°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
скриншот з сайту УГМЦ

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