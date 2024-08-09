Естонська розвідка: Військові дії в Курській області змусять РФ передислокувати війська

Заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, підполковник Янек Кессельманн вважає, що військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Росію передислокувати свої сили.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Кессельманн відзначив, що, швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.

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Також він зазначив, що, за відкритими даними, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", – сказав Кессельман.

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