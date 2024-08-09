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Естонська розвідка: Військові дії в Курській області змусять РФ передислокувати війська

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 9 серпня 2024, 14:54
Естонська розвідка: Військові дії в Курській області змусять РФ передислокувати війська
Ілюстративне фото: Getty Images

Заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, підполковник Янек Кессельманн вважає, що військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Росію передислокувати свої сили.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Кессельманн відзначив, що, швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.

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Також він зазначив, що, за відкритими даними, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області. 

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", – сказав Кессельман.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.
  • У Пентагоні заявили, що не занепокоєні з приводу можливого посилення напруженості з боку РФ у зв'язку з просуванням України у Курській області.
  • Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

розвідкаЕстоніяРосія
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