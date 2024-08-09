Через обстріл РФ у Зеленівці на Херсонщині постраждала жінка

Російські війська атакували житловий будинок у селищі Зеленівка Херсонської області, внаслідок чого постраждала 77-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "У Зеленівці через ворожий обстріл поранена людина. З вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією та уламковими пораненнями її доправлено до однієї з херсонських лікарень".

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фото: Херсонська МВА

Деталі: Зазначається, що окупанти гатили після 14.00 з території тимчасово окупованого лівого берега. На момент російського обстрілу жінка перебувала на власному подвір’ї.

фото: Херсонська МВА

Що передувало: