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Зеленський подякував воїнам, за результативне поповнення обмінного фонду в останні дні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 серпня 2024, 20:00
Зеленський подякував воїнам, за результативне поповнення обмінного фонду в останні дні
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський подякував українським військовослужбовцям, які останніми днями активно працюють над забезпеченням поповнення обмінного фонду.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Я вдячний усім, хто виконує такі завдання для України. Хто б’ється заради України справді стійко та хоробро. Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами! І окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону.

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Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі".

Деталі: Також глава держави повідомив, що за першу добу застосунок для військових "Армія+" завантажили 40 тисяч разів.

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