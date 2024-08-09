Зеленський подякував воїнам, за результативне поповнення обмінного фонду в останні дні
Президент Володимир Зеленський подякував українським військовослужбовцям, які останніми днями активно працюють над забезпеченням поповнення обмінного фонду.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Я вдячний усім, хто виконує такі завдання для України. Хто б’ється заради України справді стійко та хоробро. Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами! І окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону.
Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі".
Деталі: Також глава держави повідомив, що за першу добу застосунок для військових "Армія+" завантажили 40 тисяч разів.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.