Росіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей

Російські війська атакували ввечері 9 серпня Антонівку на Херсонщині, поранений чоловік. Ще одного чоловіка армія РФ поранила в Білозерській громаді.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "У момент удару 26-річний чоловік знаходився на вулиці. У нього – мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія і поранення обличчя.

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Бригада "екстренки" доставила потерпілого до лікарні для надання допомоги".

Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що близько десятої години вечора окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерській громаді.

Дослівно: "Медична допомога знадобилась 55-річному чоловіку, котрий потрапив під удар на подвір’ї власного будинку. У нього - поранення обличчя, плеча, стегна та живота".