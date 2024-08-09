Німеччина визнала право України на захист у Курській області

МЗС Німеччини прокоментвало події в Курській області Росії та заявило, що Україна має право на самозахист на російській території.

Джерело: Міністерство закордонних справ Німеччини в коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як пише видання, через чотири дні після початку активних бойових дій на Курщині немає жодних ознак того, що західні союзники "чинять тиск на Київ, щоб він розрядив ситуацію".

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"Україна має право на самооборону, закріплене міжнародним правом. Це не обмежується її власною територією", – заявило німецьке МЗС у коментарі Politico.

У матеріалі нагадують, що багато політиків з опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – також прямо підтримали наступ українських сил (чого Київ не підтверджує) і використання німецької зброї на російській території.

"Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після відправлення вона стає українською", – сказав Politico топполітик ХДС Родеріх Кізеветтер.

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За використання німецької зброї в Росії виступив і голова оборонного комітету Бундестагу, представник Вільної демократичної партії Маркус Фабер.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц, який формально перебуває у відпустці, поки що публічно не коментував ситуацію, зауважує Politico.

У Пентагоні також говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.