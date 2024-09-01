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Розвідка Британії звітує про "прискорене просування" росіян до Покровська

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 1 вересня 2024, 13:51
Розвідка Британії звітує про прискорене просування росіян до Покровська
фото: "Суспільне"

Розвідка Великої Британії зазначає, що просування російських окупаційних військ у напрямку міста Покровськ Донецької області прискорилось.

Джерело: звіт міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили у відомстві, за останні сім днів російські сухопутні війська прискорили своє просування до Покровська.

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У розвідці припускають, що окупаційна армія РФ перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.

"Швидкість просування, ймовірно, сповільниться в міру того, як російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська", – йдеться в огляді.

У розвідці наголошують, що Покровськ слугує ключовим логістичним вузлом для Донецької області, і якщо його буде захоплено, це, ймовірно, подовжить і змінить наявні українські лінії постачання.

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"Це, ймовірно, ускладнить для Збройних сил України можливість швидкого поповнення запасів і маневрування ресурсами на кількох ключових опорних пунктах між Часів Яром і Вугледаром", – додали у відомстві.

На всіх інших лініях фронту на сході та півдні України оперативний темп бойових дій залишається низьким, без суттєвих змін у територіальному контролі, йдеться в огляді.

Своєю чергою естонська розвідка раніше зазначала, що Росія, ймовірно, спробує докласти ще більших зусиль для досягнення успіху на Покровському напрямку і надалі ізолювати центральну частину Донецької області.

А президент Чехії Петр Павел вважає, що просування російських сил у районі Покровська в Донецькій області не пов’язане з діями Збройних сил у Курській області.

Велика БританіяДонецька областьЗбройні силиокупація
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