Згідно з даними екзит-полів, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вперше стане найсильнішою силою за результатами земельних виборів у Тюрингії, водночас у Саксонії Християнсько-демократичний союз трохи випереджає "АдН".

Джерело: перші дані екзит-полів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Майже 1,7 мільйона виборців Тюрингії, які мають право голосу, могли проголосувати до 18:00. Згідно з первинними прогнозами телеканалу ARD, "АдН", яку Федеральне відомство з питань захисту конституції класифікує як однозначно правоекстремістську, впевнено перемагає з 30,5% голосів, випереджаючи ХДС. Християнські демократи посідають друге місце з 24,8%.

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Ліві на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Бодо Рамеловим посідають третє місце – з 12,5%, вони втратили більше половини голосів порівняно з 2019 роком. За прогнозами, ультралівий і проросійський "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) посідає третє місце з результатом до 16%.

СДПН канцлера Олафа отримає 7 відсотків, тоді як Зелені (4,0 відсотка) та ВДП (1,3 відсотка) не потраплять до земельного парламенту.

У Саксонії, прем’єром якої є Міхаель Кречмер, який закликав припинити збройну підтримку України, його партія ХДС трохи випереджає "АдН".

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За даними інституту Infratest dimap, у неділю вона отримала 31,5% голосів, а "АдН", яку земельне Управління з питань захисту конституції також класифікує як однозначно правоекстремістську, слідує за нею з 30,0%.

Згідно з прогнозом, "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) посів третє місце з 12,0%, випередивши СДПН з 8,5%. Трохи вище п'ятивідсоткового бар'єру опинилися "Зелені" з 5,5%; трохи нижче – "Ліві" з 4,0%, а також ВДП, яка в прогнозі не була вказана окремо.

Що передувало: Напередодні кілька сотень людей взяли участь в акції протесту проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у місті Ерфурті – столиці федеральної землі Тюрингія.

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