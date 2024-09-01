В Ірані назвали остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі

Згідно з остаточним звітом про розслідування катастрофи вертольота, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, аварія сталася передусім через погодні умови, зокрема густий туман.

Джерело: Reuters із посиланням на остаточний звіт, опублікований державним телебаченням Ірану

Дослівно звіт: "Основною причиною катастрофи гелікоптера були складні погодні умови в регіоні".

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Деталі: Густий туман призвів до того, що вертоліт, на борту якого перебував Раїсі та його супутники, врізався в гору, йдеться у звіті високої комісії, якій іранські військові доручили розслідувати цей інцидент.

У попередньому звіті іранських військових у травні йшлося, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисності або нападу.

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