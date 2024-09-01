В Ірані назвали остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі
Неділя, 1 вересня 2024, 20:37
Згідно з остаточним звітом про розслідування катастрофи вертольота, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, аварія сталася передусім через погодні умови, зокрема густий туман.
Джерело: Reuters із посиланням на остаточний звіт, опублікований державним телебаченням Ірану
Дослівно звіт: "Основною причиною катастрофи гелікоптера були складні погодні умови в регіоні".
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Деталі: Густий туман призвів до того, що вертоліт, на борту якого перебував Раїсі та його супутники, врізався в гору, йдеться у звіті високої комісії, якій іранські військові доручили розслідувати цей інцидент.
У попередньому звіті іранських військових у травні йшлося, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисності або нападу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.
- 22 серпня джерела в іранських спецслужбах повідомили про завершення розслідування щодо катастрофи гелікоптера Раїсі. Зазначають, що вертоліт був перевантажений і потрапив у туман.