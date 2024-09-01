Зеленський: Кожен день операції на Курщині забезпечує поповнення обмінного фонду

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен день операції в Курській області РФ забезпечує Україні поповнення обмінного фонду.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок. Про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта.

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А також був звіт і щодо операції в Курській області – кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це!".

Деталі: Зеленський також заявив, що кожен удар росіян по Харкову та інших містах і селах доводить правильність тактики України зокрема в Курській області: "Ми маємо витискати війну додому, звідки її принесли в Україну. І не лише в прикордонні райони Росії. Держава-терорист повинна відчути, що таке війна".

"Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони, і я дякую всім в Україні, хто працює для розробки та виробництва дронів. А також усім, хто працює заради нашої ракетної програми. І всій зовнішньополітичній команді нашої держави, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни", – сказав президент.