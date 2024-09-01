Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

У понеділок у низці регіонів очікуються дощі та грози

Катерина ТищенкоНеділя, 1 вересня 2024, 23:31
У понеділок у низці регіонів очікуються дощі та грози
ілюстративне фото AFP via Getty Images

У понеділок 2 вересня у південно-східній частині України, вночі і в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями очікуються невеликі дощі та грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 2 вересня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 2 вересня, meteo.gov.ua

Деталі: У південно-східній частині, вночі і у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Реклама:

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°; вдень 27-32°.

На Київщині без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°; у Києві вночі близько 20°, вдень 28-30°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
погода
Погода у перший день осені: без дощу і до 32°
На вихідних в Україні буде спекотно та без опадів
До кінця тижня спека в Україні не відступить, на півдні – місцями грози
Останні новини
17:14
У Тернопільському ТЦК заявили, що чоловік з відстрочкою розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: