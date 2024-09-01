У понеділок у низці регіонів очікуються дощі та грози

У понеділок 2 вересня у південно-східній частині України, вночі і в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями очікуються невеликі дощі та грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 2 вересня, meteo.gov.ua

Деталі: У південно-східній частині, вночі і у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°; вдень 27-32°.

На Київщині без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°; у Києві вночі близько 20°, вдень 28-30°.