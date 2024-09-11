У низці областей повітряна тривога: Росія запустила "Шахеди"

Увечері 11 вересня російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:45 повідомили про групу "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину.

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О 22:17 з'явилось ще кілька груп "Шахедів" на Сумщині курсом на південний захід, група "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину та група "Шахедів" на Полтавщині курсом на Кременчук.

О 22:24 повідомили про ракету на Чернігівщині курсом на Київщину.

О 22:39 з'явилась інформація, що група "Шахедів" продовжує рух вздовж кордону Полтавської та Харківської областей курсом на Дніпро, група "Шахедів" продовжує рух на Сумщині курсом на Чернігівщину та групу "Шахедів" на Донеччині продовжує рух на кордоні з Дніпропетровською областю курсом на північний-захід.

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О 22:59 повідомили про ракету на Чернігівщині курсом на Ніжин.

О 23:51 стало відомо про групи "Шахедів":