Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

У низці областей повітряна тривога: Росія запустила "Шахеди"

Тетяна ОлійникСереда, 11 вересня 2024, 23:58
У низці областей повітряна тривога: Росія запустила Шахеди
Фото - Getty Images

Увечері 11 вересня російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:45 повідомили про групу "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину.

Реклама:

О 22:17 з'явилось ще кілька груп "Шахедів" на Сумщині курсом на південний захід, група "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину та група "Шахедів" на Полтавщині курсом на Кременчук.

О 22:24 повідомили про ракету на Чернігівщині курсом на Київщину.

О 22:39 з'явилась інформація, що група "Шахедів" продовжує рух вздовж кордону Полтавської та Харківської областей курсом на Дніпро, група "Шахедів" продовжує рух на Сумщині курсом на Чернігівщину та групу "Шахедів" на Донеччині продовжує рух на кордоні з Дніпропетровською областю курсом на північний-захід.

РЕКЛАМА:

О 22:59 повідомили про ракету на Чернігівщині курсом на Ніжин.

О 23:51 стало відомо про групи "Шахедів":

  • на Сумщині курсом на Суми;
  • на Полтавщині курсом на Полтаву;
  • на Дніпропетровщині курсом на захід та північний-захід;
  • на Херсонщині та Миколаївщині курсом на північний-захід;
  • на Кіровоградщині курсом на захід.

повітряна тривогаШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни скинули 108 КАБів на Україну та ще 25 на Курську область – Генштаб

Сили ППО збили 5 ракет та 11 "Шахедів"

оновлено, фотоРосіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є загиблі, серед них дитина

ЗМІ назвали імовірну причинну катастрофи F-16 в Україні

Австралія планує передати Україні свої списані танки Abrams – ЗМІ

Міноборони: Через центри рекрутингу щомісяця мобілізують 6 500 добровольців

Усі новини...
повітряна тривога
В Україні відбили нічну атаку російських ударних БпЛА
На Київщині ППО працює про безпілотниках
Військові полюють на останній "Шахед"
Останні новини
11:27
Україна працює над планом для перемовин з Росією, вже були онлайн зустрічі – Зеленський
11:24
біатлонПристебніть ремені! Доротея Вірер зізналась у продовженні кар'єри українському майстру
11:00
відеоВ Англії до зоопарку повернули капібару-втікачку, яку шукали тиждень: де вона була
11:00
Спецслужба Фінляндії: Росія може шантажувати заручниками
10:41
Після атаки у Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію
10:24
Зеленський підписав закон про збільшення військових витрат на 500 мільярдів
10:13
Гарріс хоче ще одні дебати з Трампом
10:04
БоксДжошуа – Дюбуа: усе про бій за титул IBF
09:51
Уряд Сербії підтримав відновлення обов’язкової військової служби
09:40
Коли хочете зачати дитину: вчені назвали чинник, який може завадити
Усі новини...
Реклама:
Реклама: