Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Армія РФ запустила кілька груп ударних БпЛА

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 вересня 2024, 23:02
Армія РФ запустила кілька груп ударних БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері п'ятниці російські війська запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:40 військові повідомили про пуски "Шахедів" з району Курська.

Реклама:

О 22:49 з'явились дані про БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок та БпЛА на півночі Харківщини, курсом на схід.

О 22:54 про загрозу застосування ударних БпЛА попередили Чернігівську область. 

О 23:25 про загрозу "Шахедів" повідомили на Дніпропетровщині. 

РЕКЛАМА:

О 23:30 про нову групу "Шахедів" повідомили на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини та на Чернігівщині курсом на захід.

О 23:36 стало відомо, що "Шахеди" рухаються на Чернігівщині курсом на Київську область.

О 23:40 повітряну тривогу оголосили на Полтавщині.

О 23:48 Повітряні сили повідомили, що в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

О 23:57 з'явились оновлення щодо руху "Шахедів":

  • на Донеччині курс південний;
  • на півдні Харківщини. Курс - північний;
  • на Полтавщині, Дніпропетровщині і Запорізькій області. Рух у північно-західному напрямку;
  • на Сумщині. Курс на Полтавщину;
  • на Чернігівщині. Курс на Київщину;
  • на Херсонщині в напрямку Миколаївщини.

повітряна тривогабезпілотникиШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 23:46Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники

фотоУ Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22

фотоЗаступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ

"Слідство.Інфо": Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі вартістю 18 мільйонів

Telegram буде "зливати" особисті дані тих, хто займається нелегальною діяльністю

Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій набув чинності

Усі новини...
повітряна тривога
Всю ніч росіяни атакували Україну ударними БпЛА
У низці областей повітряна тривога через ворожі "Шахеди"
На Хмельниччині пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
00:12
Чеський лідер про заклики Орбана припинити допомогу Україні: Нісенітниця
00:02
оновлюється від 23:46Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники
23:52
Російські війська вдруге за день вдарили по Запоріжжю: загинула людина
23:42
Генштаб: Росіяни завдали 10 авіаударів по Курщині та били з РСЗВ
23:27
Зеленський в ООН: Україна готується до другого Саміту миру
23:11
футболГравець "Манчестер Юнайтед" розпочав процес отримання українського громадянства
22:49
Новини економіки 23 вересня: квартира міністра, "зливи" Telegram, дорогі авто держохорони
21:52
фотоBihus.Info знайшли у кількох депутатів незадекларовані люксові автівки
21:49
Президент Чехії знову закликає до "реалізму" щодо повернення Україною територій
21:42
Розкол у Федерації хокею України: два президенти і туманні перспективи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: