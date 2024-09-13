Армія РФ запустила кілька груп ударних БпЛА

Увечері п'ятниці російські війська запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:40 військові повідомили про пуски "Шахедів" з району Курська.

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О 22:49 з'явились дані про БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок та БпЛА на півночі Харківщини, курсом на схід.

О 22:54 про загрозу застосування ударних БпЛА попередили Чернігівську область.

О 23:25 про загрозу "Шахедів" повідомили на Дніпропетровщині.

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О 23:30 про нову групу "Шахедів" повідомили на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини та на Чернігівщині курсом на захід.

О 23:36 стало відомо, що "Шахеди" рухаються на Чернігівщині курсом на Київську область.

О 23:40 повітряну тривогу оголосили на Полтавщині.

О 23:48 Повітряні сили повідомили, що в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

О 23:57 з'явились оновлення щодо руху "Шахедів":