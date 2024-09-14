Росіяни запустили ударні безпілотники з півночі

У суботу ввечері російські війська запустили по Україні ударні безпілотники з Курської та Бєлгородської областей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:35 Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину у напрямку Полтавщини.

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О 22:56 стало відомо, що декілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини рухаються на Полтавщину (курс південно-західний) та на Харківщину (курс південно-східний).

Станом на 23:17 група ударних ворожих БпЛА наближається до Полтави з північного сходу.

Станом на 23:33: Нова група ударних БпЛА з Бєлгородської області через Харківщину курсом на південь;

Ще нова група ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід;

БпЛА у центральній частині Полтавщини курс на захід.

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О 00:07 військові повідомили про групу ударних ворожих БпЛА з Херсонщи на Миколаївщину, курс північно-західний.

О 00:22 у ПС повідомили, що ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку.