Росіяни били по Харкову і області: постраждала жінка, горіли будинки, пошкоджена залізниця
Одна людина постраждала, пошкоджені приватні будинки, нежитлові споруди та залізнична колія внаслідок російських ударів по Харкову та області уночі 2 вересня.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Дергачівська міська рада у Facebook
Пряма мова Синєгубова: "Близько 1:00 внаслідок ворожого удару БПЛА у Київському районі постраждала жінка 66 років, від шпиталізації відмовилася. Пошкоджено приватний будинок.
О 05:30 окупанти завдали чергових ударів по Індустріальному району м. Харків. У садовому товаристві горів приватний будинок та 3 нежитлові будівлі".
Деталі: За словами голови ОВА, під час другого обстрілу минулося без постраждалих.
Водночас у Дергачівській міськраді повідомили, що окупанти пошкодили залізничну колію, через що змінено маршрут руху електричок.
"У зв'язку з пошкодженням залізничної колії, спричиненим ворожими обстрілами, електропотяги за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача слідуватимуть тільки до станції "Дергачі" і у зворотному напрямку", – заявили у міськраді.
Про відновлення залізничного сполучення обіцяють повідомити додатково.
Передісторія:
- Вранці 2 вересня у Харкові пролунав вибух, мер міста Ігор Терехов повідомив про пожежу внаслідок ракетного удару.