Росіяни били по Харкову і області: постраждала жінка, горіли будинки, пошкоджена залізниця

Наслідки російських ударів по Харкову 1 вересня. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одна людина постраждала, пошкоджені приватні будинки, нежитлові споруди та залізнична колія внаслідок російських ударів по Харкову та області уночі 2 вересня.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Дергачівська міська рада у Facebook

Пряма мова Синєгубова: "Близько 1:00 внаслідок ворожого удару БПЛА у Київському районі постраждала жінка 66 років, від шпиталізації відмовилася. Пошкоджено приватний будинок.

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О 05:30 окупанти завдали чергових ударів по Індустріальному району м. Харків. У садовому товаристві горів приватний будинок та 3 нежитлові будівлі".

Деталі: За словами голови ОВА, під час другого обстрілу минулося без постраждалих.

Водночас у Дергачівській міськраді повідомили, що окупанти пошкодили залізничну колію, через що змінено маршрут руху електричок.

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"У зв'язку з пошкодженням залізничної колії, спричиненим ворожими обстрілами, електропотяги за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача слідуватимуть тільки до станції "Дергачі" і у зворотному напрямку", – заявили у міськраді.

Про відновлення залізничного сполучення обіцяють повідомити додатково.

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