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На Полтавщині уламки безпілотника пошкодили промпідприємство – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 2 вересня 2024, 08:16
На Полтавщині уламки безпілотника пошкодили промпідприємство – ОВА
Наслідки російських ударів у Полтавській області. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника на Полтавщині пошкоджені адміністративна та виробнича будівлі одного з промислових підприємств.

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram  

Пряма мова очільника області: "Вночі росіяни атакували Полтавщину БпЛА… Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області".

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Деталі: За словами Проніна, минулося без постраждалих.

Передісторія:

Полтавська областьШахед
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