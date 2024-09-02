На Полтавщині уламки безпілотника пошкодили промпідприємство – ОВА

Наслідки російських ударів у Полтавській області. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника на Полтавщині пошкоджені адміністративна та виробнича будівлі одного з промислових підприємств.

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі росіяни атакували Полтавщину БпЛА… Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області".

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Деталі: За словами Проніна, минулося без постраждалих.

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