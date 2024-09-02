На Полтавщині уламки безпілотника пошкодили промпідприємство – ОВА
Понеділок, 2 вересня 2024, 08:16
Внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника на Полтавщині пошкоджені адміністративна та виробнича будівлі одного з промислових підприємств.
Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі росіяни атакували Полтавщину БпЛА… Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області".
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Деталі: За словами Проніна, минулося без постраждалих.
Передісторія:
- Увечері 1 вересня російські війська запустили по Україні декілька груп ударних БпЛА з південного напрямку.
- На світанку 2 вересня у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу; згодом вона охопила всю Україну.