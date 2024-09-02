Стефанішина заявила, що Україна вступить в НАТО лише в кордонах 1991 року
Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу суверенною та незалежною країною у межах кордону 1991 року й інші варіанти не обговорювалися.
Джерело: Стефанішина в інтерв'ю "РБК-Україна", передає "Європейська правда"
Деталі: Журналісти запитали Стефанішину щодо входження в НАТО "частинами", тобто територіями, яку контролює Україна де-факто, на що вона відповіла, що не вважає, що Україна має пропонувати якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в НАТО.
За її словами, Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО.
"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", – сказала вона.
Також віцепрем'єрка пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий.
"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", – підсумувала вона.
Нагадаємо:
- "ЄвроПравда" ще минулого року розбирала пропозицію вступу України до НАТО "частинами" та пояснювала, в чому криється її небезпека.
- Українська влада визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни.
- Водночас нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи контролює Київ всю територію.