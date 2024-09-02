Стефанішина заявила, що Україна вступить в НАТО лише в кордонах 1991 року

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу суверенною та незалежною країною у межах кордону 1991 року й інші варіанти не обговорювалися.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю "РБК-Україна", передає "Європейська правда"

Деталі: Журналісти запитали Стефанішину щодо входження в НАТО "частинами", тобто територіями, яку контролює Україна де-факто, на що вона відповіла, що не вважає, що Україна має пропонувати якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в НАТО.

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За її словами, Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО.

"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", – сказала вона.

Також віцепрем'єрка пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий.

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"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", – підсумувала вона.

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