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Правоохоронці взялися за начальника міграційників, який напав на журналістів

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 13:12
Правоохоронці взялися за начальника міграційників, який напав на журналістів
Сергій Саїв. фото з сайту 360ua

Начальнику управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області повідомили про підозру через перешкоджання діяльності журналістів: у липні 2024 року він пошкодив відеокамеру та не відповів на питання кореспондентів.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомило про підозру начальнику управління ДМС в одній із областей за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

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Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Сергія Саєва.

За даними слідства, у липні 2024 року журналісти однієї із інформаційних агенцій, виконуючи свої професійні обов’язки, прибули до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині з метою отримання коментаря посадовця щодо великих статків членів його родини. Вони представилися та, тримаючи в руках мікрофон з написом назви агентства і відеокамеру, почали здійснювати відеозйомку.

Підозрюваний не надав відповіді на питання журналістів та умисно вдарив рукою по відеокамері, яка перебувала в руках оператора, пошкодивши її.

ВІДЕО ДНЯ

30 серпня начальнику обласного управління ДМС повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 171 КК України.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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