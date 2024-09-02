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У вівторок низку областей накриють короткочасні дощі, але тепло не відступить

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 вересня 2024, 14:41
У вівторок низку областей накриють короткочасні дощі, але тепло не відступить
Фото: Getty Images

Невеликий короткочасний дощ, гроза очікуються у вівторок, 3 вересня, у південно-східній частині України, у Харківській, удень у Кіровоградській та Одеській областях, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозом синоптиків, вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 15-20°, у західних областях 12-17°; удень 26-31, у східних областях 23-28; у Карпатах уночі 9-14°, удень 20-25°.

У Києві 3 вересня очікується погода без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 28-30°.

Зазначається, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 3 вересня найвища температура вдень була 32,4° у 1890 р., найнижча вночі 5,7° у 1898 р.

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У середу, 4 вересня, короткочасні дощі та грози також очікуються в Криму, південних і центральних областях, на решті території країни без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

погодаУкраїна
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