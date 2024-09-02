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"Кохання на папері": на Харківщині викрили схему втечі ухилянтів за кордон

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 14:42
Кохання на папері: на Харківщині викрили схему втечі ухилянтів за кордон
фото прокуратури

Жінка з інвалідністю організувала схему укладання фіктивного шлюбу з чоловіками для уникнення ними мобілізації з виїздом за кордон.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Правоохоронці оголосили про підозру 29-річній жінці в організації та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів.

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Фігурантка кримінального провадження – мешканка села Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності. За даними слідства, жінка розміщувала оголошення в групі у соціальній мережі "Facebook" з метою укладання фіктивного шлюбу з чоловіками для уникнення ними мобілізації з подальшим виїздом за кордон.

Підозрювана самостійно приїжджала з Вінниччини до "клієнтів" для оформлення "шлюбу" за місцем їх проживання.

За таку "послугу" фігурантка оголошувала ухилянтам суму у розмірі 5000 доларів США.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці викрили жінку у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з черговим "клієнтом".

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

ухилянтишахрайствоХарківська областьпрокуратура
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