"Кохання на папері": на Харківщині викрили схему втечі ухилянтів за кордон
Жінка з інвалідністю організувала схему укладання фіктивного шлюбу з чоловіками для уникнення ними мобілізації з виїздом за кордон.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Правоохоронці оголосили про підозру 29-річній жінці в організації та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів.
Фігурантка кримінального провадження – мешканка села Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності. За даними слідства, жінка розміщувала оголошення в групі у соціальній мережі "Facebook" з метою укладання фіктивного шлюбу з чоловіками для уникнення ними мобілізації з подальшим виїздом за кордон.
Підозрювана самостійно приїжджала з Вінниччини до "клієнтів" для оформлення "шлюбу" за місцем їх проживання.
За таку "послугу" фігурантка оголошувала ухилянтам суму у розмірі 5000 доларів США.
Правоохоронці викрили жінку у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з черговим "клієнтом".
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.