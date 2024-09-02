Обстріл росіян пошкодив офіс церковної допомоги Норвегії

Міністерство закордонних справ Норвегії засудило російський масований удар по території України у ніч проти 2 вересня та заявило, що під час атаки Росія пошкодила офіс Норвезької церковної допомоги.

Джерело: МЗС Норвегії в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: У МЗС Норвегії наголосили, що "цивільні особи не є законними цілями". У відомстві розповіли, що під час атаки був пошкоджений офіс Норвезької церковної допомоги

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"Невинні українські школярі та інші цивільні особи страждають від жорстоких хвиль нападів Росії на Київ та решту території країни, що відбуваються останнім часом", – написали у МЗС країни.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ повторно закликав західних партнерів зняти обмеження на удари по військових цілях в глибині російської території.

2 вересня Росія атакувала Україну 58 повітряними цілями: 35 ракетами різних типів та 23 безпілотниками. Силам оборони вдалося збити дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 "шахедів", повідомляли Повітряні сили.

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Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час ранкового обстрілу Києва з боку російських військ суттєвих пошкоджень зазнав ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей.

Зауважимо, польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря сьогодні рано вранці для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні.