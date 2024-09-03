Росіяни атакували 12 громад Сумщини, троє поранених
Протягом минулого дня росіяни здійснили 81 обстріл 12 громад Сумської області, внаслідок яких поранені три людини.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 219 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Кириківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Глухівська, Шалигинська, Буринська, Середино-Будська громади".
"Білопільська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (8 вибухів), внаслідок чого поранений цивільний місцевий житель, також росіяни обстріляли громаду з РСЗВ (35 вибухів), одна цивільна людина отримала поранення".
"Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе типу FPV (5 вибухів), удари FPV-дронами (8 вибухів), через влучання поранена цивільна місцева мешканка, також ворог бив з міномета (6 вибухів)".
Деталі: На Миропільську громаду ворог здійснив атаку FPV-дронами, 2 вибухи.
По Юнаківській громадаі росіяни здійснили ракетний удар, 3 вибухи.
По Буринській громаді був обстріл з міномета, 5 вибухів.
Ракетного удару росіяни завдали по Кириківській громаді.
По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дроном, дроном-камікадзе, скидав з БпЛА вибухові пристрої – 34 вибухи.
По Есманьській громаді був мінометний і артилерійський обстріли, атака FPV-дроном, росіяни також скидали з БпЛА вибухові пристрої – 46 вибухів.
По Хотінській громаді завдали авіаудару КАБ та удару FPV-дроном, 6 вибухів.
У Великописарівській громаді зафіксували 40 вибухів. Ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА, здійснив удар FPV-дроном, артилерійський і мінометний обстріли.
По Глухівській громаді була атака FPV-дроном, дроном-камікадзе, також ворог здійснив пуск авіабомб КАБ – 7 вибухів.
По Шалигинській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл і удар FPV-дроном, теж 7 вибухів.