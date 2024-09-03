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Росіяни атакували 12 громад Сумщини, троє поранених

Ольга Глущенко Вівторок, 3 вересня 2024, 05:50
Росіяни атакували 12 громад Сумщини, троє поранених
наслідки ударів по сумщині, фото: прокуратура області

Протягом минулого дня росіяни здійснили 81 обстріл 12 громад Сумської області, внаслідок яких поранені три людини.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 219 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Кириківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська,  Есманьська, Глухівська, Шалигинська, Буринська, Середино-Будська громади".

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"Білопільська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (8 вибухів), внаслідок чого поранений цивільний місцевий житель, також росіяни обстріляли громаду з РСЗВ (35 вибухів), одна цивільна людина отримала поранення".

"Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе типу FPV (5 вибухів), удари FPV-дронами (8 вибухів), через влучання поранена цивільна місцева мешканка, також ворог бив з міномета (6 вибухів)".

Деталі: На Миропільську громаду ворог здійснив атаку FPV-дронами, 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

По Юнаківській громадаі росіяни здійснили ракетний удар, 3 вибухи.

По Буринській громаді був обстріл з міномета, 5 вибухів.

Ракетного удару росіяни завдали по Кириківській громаді.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дроном, дроном-камікадзе, скидав з БпЛА вибухові пристрої – 34 вибухи.

По Есманьській громаді був мінометний і артилерійський обстріли, атака FPV-дроном, росіяни також скидали з БпЛА вибухові пристрої – 46 вибухів.

По Хотінській громаді завдали авіаудару КАБ та удару FPV-дроном, 6 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксували 40 вибухів. Ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА, здійснив удар FPV-дроном, артилерійський і мінометний обстріли.

По Глухівській громаді була атака FPV-дроном, дроном-камікадзе, також ворог здійснив пуск авіабомб КАБ – 7 вибухів.

По Шалигинській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл і удар FPV-дроном, теж 7 вибухів.

Сумська областьобстрілвибух
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