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У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу

Ольга Глущенко Вівторок, 3 вересня 2024, 03:56
У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
Ілюстративне фото Getty Images

О 3:51 3 вересня в Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу.

Джерело: КМВА, Повітряні сили

Деталі: Повітряні сили раніше попередили про рух ворожих дронів.

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Першу повітряну тривогу в Києві оголошували після першої години ночі.

О 3:55 ПС зазначили про рух російських безпілотників у напрямку Києва.

Дослівно Повітряні сили: "Київ, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з південного напрямку Київщини".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 4:22 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Київповітряна тривогабезпілотники
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