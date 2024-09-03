У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
Вівторок, 3 вересня 2024, 03:56
О 3:51 3 вересня в Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу.
Джерело: КМВА, Повітряні сили
Деталі: Повітряні сили раніше попередили про рух ворожих дронів.
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Першу повітряну тривогу в Києві оголошували після першої години ночі.
О 3:55 ПС зазначили про рух російських безпілотників у напрямку Києва.
Дослівно Повітряні сили: "Київ, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з південного напрямку Київщини".
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Оновлено: О 4:22 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.