Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Таврійські десантники відбили "суїцидальний" штурм росіян

Валентина РоманенкоВівторок, 3 вересня 2024, 11:40
Таврійські десантники відбили суїцидальний штурм росіян
коїн 79 ОДШБр

На Курахівському напрямку Донеччини таврійські десантники відбили черговий напад ворога за підтримки військової техніки.

Джерело: пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook

Деталі: Зазначається, що аеророзвідники 79 бригади виявили колону ще далеко на підступах. Росіян одразу "привітно" зустріли українські артилеристи та оператори ударних дронів.

Реклама:

Відчувши прицільність вогню воїнів ДШВ ЗСУ, росіяни почали розвертати техніку і тікати з поля бою.

Дослівно: "Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку — і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції таврійських десантників...

ВІДЕО ДНЯ

Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів".

війнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
війна
Росіяни вдарили по Садовому на Херсонщині: убили чоловіка і поранили жінку
Росіяни під ранок обстріляли Херсон: медики борються за життя дитини
Росіяни наростили кількість штурмів позицій ЗСУ: за добу майже 200 бойових зіткнень
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: