Таврійські десантники відбили "суїцидальний" штурм росіян
Вівторок, 3 вересня 2024, 11:40
На Курахівському напрямку Донеччини таврійські десантники відбили черговий напад ворога за підтримки військової техніки.
Джерело: пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook
Деталі: Зазначається, що аеророзвідники 79 бригади виявили колону ще далеко на підступах. Росіян одразу "привітно" зустріли українські артилеристи та оператори ударних дронів.
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Відчувши прицільність вогню воїнів ДШВ ЗСУ, росіяни почали розвертати техніку і тікати з поля бою.
Дослівно: "Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку — і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції таврійських десантників...
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Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів".