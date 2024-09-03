Таврійські десантники відбили "суїцидальний" штурм росіян

На Курахівському напрямку Донеччини таврійські десантники відбили черговий напад ворога за підтримки військової техніки.

Джерело: пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook

Деталі: Зазначається, що аеророзвідники 79 бригади виявили колону ще далеко на підступах. Росіян одразу "привітно" зустріли українські артилеристи та оператори ударних дронів.

Реклама:

Відчувши прицільність вогню воїнів ДШВ ЗСУ, росіяни почали розвертати техніку і тікати з поля бою.

Дослівно: "Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку — і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції таврійських десантників...

ВІДЕО ДНЯ

Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів".