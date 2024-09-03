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18 температурних рекордів та +36°С: яким було літо-2024 у столиці

"Українська правда", Ірина БалачукВівторок, 3 вересня 2024, 11:47
18 температурних рекордів та +36°С: яким було літо-2024 у столиці
Фото pixabay.com

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +23°С, що забезпечило йому позицію другого найспекотнішого літа у столиці з 1881 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Б. Срезневського у Facebook

Деталі: В повідомленні зазначається, що середньомісячна температура повітря цього літа у Києві склала +23,0°С, що зробило його другим найтеплішим після літа 2010 року (23,7°С) серед найтепліших у столиці з 1881 року.

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Загалом цього літа було встановлено 18 температурних рекордів, 14 з них у липні, решта – у серпні.

Найспекотнішим виявилось 16 липня, коли температура після полудня піднялась до +36°С. Найхолодніше було 14 серпня, коли температура під ранок опустилась до +13,4°С.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки, де розташовується лабораторія, склала 211 мм, або 107% середньобагаторічних показників. Найбільше їх випало у червні – майже дві місячні норми.

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