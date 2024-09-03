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В РФ засудили до 20 років військового ГУР, якого взяли в полон під час висадки в Криму

"Українська правда", Альона Мазуренко Вівторок, 3 вересня 2024, 13:36
В РФ засудили до 20 років військового ГУР, якого взяли в полон під час висадки в Криму
емблема ГУР

Російський суд засудив до 20 років ув'язнення українського військового Головного управління розвідки Міноборони України Олександра Любаса, який торік брав участь у висадці в окупованому Криму.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: Пропагандисти повідомили, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця Олександра Любаса до 20 років ув'язнення за спробу висадки на узбережжя анексованого Росією Криму.

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В РФ стверджують, що Любас "учасник підрозділу спецпризначення" Головного управління розвідки Міноборони України.

Окупанти засудили його за нібито "незаконне перетинання кордону, зберігання та контрабанду зброї, теракт та проходження навчання з метою терористичної діяльності".

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