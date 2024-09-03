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Генпрокурор: Відмовою від арешту Путіна Монголія поставила під удар свою міжнародну суб'єктність

Валентина РоманенкоВівторок, 3 вересня 2024, 14:00
Генпрокурор: Відмовою від арешту Путіна Монголія поставила під удар свою міжнародну суб'єктність
візит Путіна у Монголію, вересень 2024 року. фото Getty Images

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначає, що відмова Монголії від арешту російського правителя Володимира Путіна поставила під удар міжнародну суб'єктність цієї держави.

Джерело: Костін, якого цитує пресслужба ОГП

Пряма мова: "Сьогодні Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі.

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Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом — це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу.

Надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн.

Відмовою від арешту путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність".

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Деталі: Костін також наголосив, що Україна добре знає ціну незалежності. Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці.

Генпрокурор запевнив, що ОГП продовжить активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії.

Передісторія:

  • Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.
  • За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.
  • У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".
  • Поліція Монголії заважала протестувальникам тримати український прапор під час візиту лідера РФ до столиці країни Улан-Батора.
  • Раніше Міністерство закордонних справ закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

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МонголіяПутінОфіс генпрокурора
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