Генпрокурор: Відмовою від арешту Путіна Монголія поставила під удар свою міжнародну суб'єктність

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначає, що відмова Монголії від арешту російського правителя Володимира Путіна поставила під удар міжнародну суб'єктність цієї держави.

Джерело: Костін, якого цитує пресслужба ОГП

Пряма мова: "Сьогодні Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі.

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Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом — це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу.

Надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн.

Відмовою від арешту путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність".

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Деталі: Костін також наголосив, що Україна добре знає ціну незалежності. Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці.

Генпрокурор запевнив, що ОГП продовжить активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії.

Передісторія:

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".

Поліція Монголії заважала протестувальникам тримати український прапор під час візиту лідера РФ до столиці країни Улан-Батора.

Раніше Міністерство закордонних справ закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

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