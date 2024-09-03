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Сікорський закликав Україну якнайшвидше дозволити ексгумацію поляків на Волині

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 вересня 2024, 19:22
Сікорський закликав Україну якнайшвидше дозволити ексгумацію поляків на Волині
Радослав Сікорський. фото: Getty Images

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський після кількох днів мовчання закликав Україну якнайшвидше дозволити пошуки й ексгумацію поляків, вбитих під час етнічних чисток на Волині в роки Другої світової війни. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відеозвернення Сікорського, яке він опублікував у мережі Х

Деталі: У підписі до звернення Сікорський зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба "зробив помилку" у своїй резонансній відповіді на запитання під час зустрічі з польською молоддю в Ольштині.

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"Наші співвітчизники заслуговують на поховання. Україна має розуміти темні сторінки своєї історії. Втім, з його (Дмитра Кулеби) відповіді можна зрозуміти, що під час наших двосторонніх розмов я вже порушував питання про необхідність відновити ексгумацію", – сказав Сікорський. 

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Він нагадав, що Польща буде мати слово під час рішення про закриття Україною переговорних глав на шляху до ЄС.

"Тож краще для України вирішити це питання якнайшвидше у дусі вдячності Польщі за те, що ми сьогодні робимо для України", – додав Радослав Сікорський.

Це перша заява Сікорського на цю тему після резонансної відповіді Дмитра Кулеби на питання про ситуацію з ексгумаціями, яке йому поставили на зустрічі з польською молоддю в Ольштині – події, де він сидів поруч з Радославом Сікорським. На адресу Сікорського також почала лунати критика від політиків правого спектра за те, що він ніяк не відреагував після слів Кулеби. 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував слова Кулеби і заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди Польщі, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, в тому числі культурно-політичним.

2 вересня громадянка Польщі подала перший приватний запит до України щодо ексгумації її родичів, вбитих на Рівненщині. 

Детально про скандал – у колонці Юрія Панченка Казус Кулеби: що стало причиною гучного скандалу в Польщі та які висновки варто зробити Києву.

ПольщаУкраїна
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