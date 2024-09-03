Сікорський закликав Україну якнайшвидше дозволити ексгумацію поляків на Волині

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський після кількох днів мовчання закликав Україну якнайшвидше дозволити пошуки й ексгумацію поляків, вбитих під час етнічних чисток на Волині в роки Другої світової війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відеозвернення Сікорського, яке він опублікував у мережі Х

Деталі: У підписі до звернення Сікорський зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба "зробив помилку" у своїй резонансній відповіді на запитання під час зустрічі з польською молоддю в Ольштині.

Реклама:

Minister Kułeba popełnił błąd, więc lepiej, żeby Ukraina załatwiła sprawę ekshumacji jak najszybciej, w duchu wdzięczności Polsce za to, co dzisiaj dla Ukrainy robimy. pic.twitter.com/LiRndCG8IS — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 3, 2024

"Наші співвітчизники заслуговують на поховання. Україна має розуміти темні сторінки своєї історії. Втім, з його (Дмитра Кулеби) відповіді можна зрозуміти, що під час наших двосторонніх розмов я вже порушував питання про необхідність відновити ексгумацію", – сказав Сікорський.

ВІДЕО ДНЯ

Він нагадав, що Польща буде мати слово під час рішення про закриття Україною переговорних глав на шляху до ЄС.

"Тож краще для України вирішити це питання якнайшвидше у дусі вдячності Польщі за те, що ми сьогодні робимо для України", – додав Радослав Сікорський.

Це перша заява Сікорського на цю тему після резонансної відповіді Дмитра Кулеби на питання про ситуацію з ексгумаціями, яке йому поставили на зустрічі з польською молоддю в Ольштині – події, де він сидів поруч з Радославом Сікорським. На адресу Сікорського також почала лунати критика від політиків правого спектра за те, що він ніяк не відреагував після слів Кулеби.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував слова Кулеби і заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди Польщі, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, в тому числі культурно-політичним.

2 вересня громадянка Польщі подала перший приватний запит до України щодо ексгумації її родичів, вбитих на Рівненщині.

Детально про скандал – у колонці Юрія Панченка Казус Кулеби: що стало причиною гучного скандалу в Польщі та які висновки варто зробити Києву.