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Рада призначила очільницю Мінветеранів

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 вересня 2024, 16:48
Рада призначила очільницю Мінветеранів
Наталія Калмикова. фото з її Facebook

Верховна Рада призначила Наталю Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України.

Джерело: народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Рішення підтримали 256 голосами.

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Довідково: Наталя Калмикова працювала в Міноборони заступницею міністра з вересня 2023-го, а до цього впродовж півтора року була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду.

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